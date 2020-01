Passageiros devem ficar atentos aos reajustes tarifários em passagens

O Terminal Rodoviário de Pontes e Lacerda é um dos polos regionais com 9 agências credenciadas para atender às demandas das cidades circunvizinhas.

Passageiros de Comodoro, Nova Lacerda, Conquista d’Oeste e Vila Bela precisam passar por Pontes e Lacerda, pois as agências da rodoviária fazem conexão com a capital.

Quem faz o trajeto diariamente percebeu um aumento nas passagens no período de férias. A representante de agências, Andressa Miriam, afirmou que no final de novembro até final de fevereiro, as empresas aumentam as tarifas.

Além do período de férias, “geralmente final de junho e começo de agosto é a época que as empresas costumam fazem um reajuste tarifário, o que acaba tendo um custo maior para viajar”, afirmou a representante.

Seja como for, os consumidores devem ficar atentos, se o passageiro desistir da viagem e comunicar a empresa de ônibus em até três horas antes da partida, ele tem direito a devolver o bilhete e a empresa deve reembolsá-lo.