Piscina olímpica está propícia à proliferação do mosquito da dengue

Moradores do entorno da Vila Olímpica, nas proximidades do IFMT, reclamaram e demostraram preocupação na tarde desta quinta-feira (23/01), quando informaram que a piscina do espaço está, novamente, com água parada.

Após o conhecimento dos fatos, a TV Centro Oeste, foi até o local para verificar a situação. Foi constatado que a piscina está com água parada e resíduos no interior.

O reservatório ainda não está em funcionamento. Com a falta de manutenção, a água da chuva fica parada, o que deixa propício para o mosquito transmissor da dengue, Aedes aegypti, se proliferar.

Procuramos o departamento de controles de endemias, na secretaria de saúde, e até o momento desta publicação não fomos informados sobre o que foi feito no local.