PM de Comodoro acaba com festa regada a drogas, com menores e facção criminosa

Mais de vinte pessoas, entre adultos e menores de idade, foram encaminhadas a sede da 2º Companhia Independente da Polícia Militar de Comodoro, após os policiais acabarem com a festa de facção criminosa regada a álcool e drogas, na madrugada deste sábado (22/02).

Entre os conduzidos está o dono de uma choperia por fornecer bebidas alcoólicas a menores e integrantes de facção criminosa, que age dentro e fora dos presídios no Estado, segundo boletim de ocorrência.

Várias ligações anônimas denunciando a “farra”, com a participação dos menores, chegaram a Polícia Militar, que pediu apoio do Conselho Tutelar. No bar, militares e conselheiros se depararam com menores consumindo bebida alcoólica. Também foram encontrados porções de maconha e cocaína.

A Polícia Civil vai investigar o caso.

