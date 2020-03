Poder Judiciário e Ministério Público destinam recursos a Hospitais de Pontes e Lacerda e Vila Bela para combate ao coronavírus

O Hospital Vale do Guaporé de Pontes e Lacerda e Hospital Evangélico de Vila Bela da Santíssima Trindade receberam doação de R$ 300 mil oriundos do Poder Judiciário e Ministério Público destinados ao combate em nossa região da epidemia do novo coronavírus, como medida emergencial. Os valores foram entregues na última segunda-feira (23/03).

Ao Hospital Vale do Guaporé foram destinados R$200 mil. O Diretor Presidente do hospital, José Paulo Adriano, disse que “o Promotor de Justiça Dr. Frederico Ribeiro, entrou em contato comigo e falou que estava preocupado com a situação, e perguntou se teríamos o interesse em receber uma verba para investirmos no Hospital. Ele deve ter percebido pelo sorriso estampado no meu rosto, o quanto ficamos satisfeitos. Veio na melhor hora”.

José Paulo também informou que “os recursos serão utilizados na ala Rotary onde serão isolados oito leitos para pacientes infectados. Caso a demanda aumente, poderemos ampliar para até 40 leitos”.

Em Vila Bela da SS Trindade, o Hospital Evangélico foi contemplado com R$ 100 mil, também para aquisição de equipamentos e medicamentos. O médico daquela unidade hospitalar, Dr. André Bringsken – filho do fundador Missionário Gustavo Bringsken – enalteceu a iniciativa e sensibilidade do Poder Judiciário e Promotoria de Justiça de Vila Bela dizendo que “90% dos atendimentos daquela unidade hospitalar são de pacientes do SUS e é importante perceber o envolvimento de toda a sociedade e o comprometimento na preparação de estrutura para que os pacientes tenham atendimento digno e adequado para se recuperarem. Não só a direção do Hospital, mas tenho certeza de que a população de nossa cidade está muito agradecida”.

Origem dos recursos

O dinheiro é oriundo de cumprimento de pena de prestação pecuniária, transação penal e suspensão condicional de processos nas ações criminais realizadas pelo Poder Judiciário e Ministério Público na Comarca de Pontes e Lacerda.

A destinação aos hospitais atende à recente Resolução nº 313, de 19.03.2020 do do Conselho Nacional de Justiça. Desta forma, os magistrados e os Promotores da Comarca priorizaram a destinação desses valores à aquisição de materiais e equipamentos médicos necessários ao combate da pandemia Covid-19.