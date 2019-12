Polícia Civil contribui para formação de 95 Guardas Mirins em Pontes e Lacerda

Aconteceu na noite desta terça-feira (17/12), no município de Pontes e Lacerda, a formatura de 95 crianças e adolescentes integrantes do projeto “Guarda Mirim” que concluíram as atividades realizadas ao londo do ano de 2019.

A cerimônia de formatura aconteceu no Ginásio Municipal Luiz Carlos Bezerra “Berrão”, onde autoridades participaram da solenidade de graduação do projeto social que tem como principal objetivo fortalecer princípios de formação do caráter pautado na hierarquia e disciplina.

Durante os meses, os alunos do projeto realizaram diversas atividades, como acampamentos ocorridos na cidade de Nova Lacerda, campo Novo dos Parecis, além de outros trabalhos voltados para cidadania e solidariedade, a exemplo de arrecadação de alimentos para Hospital do Câncer e a campanha de trânsito “Maio amarelo”.

Em parceria com o projeto Guarda Mirim, a Polícia Civil de Pontes e Lacerda através do projeto “De Cara Limpa contra as Drogas”, também apoia as atividades, com palestras preventivas nas escolas visando o combate ao uso de drogas lícitas e ilícitas.

Conforme o tesoureiro e instrutor do projeto “Guarda Mirim”, investigador de polícia Sebastião Faria, é com grande satisfação que cumprimos os objetos planejados durante os meses de trabalho.

“As crianças são para seus pais como uma joia rara, nós instrutores queremos manter os valores e apenas lapidar esta joia rara, moldar ensinando os princípios de dignidade, valores, ética, amor, respeito, disciplina, para formação de seu caráter. As crianças são o futuro em formação, pois sairá daqui nossos futuros cidadãos, profissionais e pais de famílias”, destacou o policial civil Sebastião Faria.

Fonte Assessoria PJC