Polícia Civil cumpre mandados de buscas para esclarecer desaparecimento em Comodoro

A Polícia Civil de Comodoro (644 km a Oeste de Cuiabá) com apoio da equipe da Delegacia de Campos de Júlio (553 km a Nordeste da Capital) deflagrou na sexta-feira (22/05), a operação Porto Seguro com objetivo de dar cumprimento a três ordens de busca e apreensão em investigações de um desaparecimento no município.

A operação foi desencadeada para coleta de elementos que possam auxiliar no esclarecimento do desaparecimento de Luciano Claudemir de Oliveira, conhecido como “Mudinho”, ocorrido na data de 20 de abril.

Durante as buscas em um dos alvos, as equipes localizaram duas armas de fogo com numeração não identificadas, sendo uma espingarda, calibre 38, sete cartuchos do mesmo calibre, uma espingarda de pressão, um aparelho celular, quatro motosserras e um animal silvestre abatido.

Questionado, o suspeito disse que não possui documentação das armas, motosserras e cartuchos encontrados na casa. Diante dos fatos, foi realizada a apreensão do material e a condução do investigado à Delegacia de Comodoro onde foi lavrado o flagrante de posse ilegal de armas de munições.

Em outra residência alvo de mandado, foram apreendidos vários objetos identificados como da vítima desaparecida. No local, os policiais apreenderam uma motosserra, vários molinetes, quatro aparelhos celulares, uma bolsa de ferramentas, além de uma motocicleta.

Diante dos fatos, o suspeito foi conduzido à Delegacia de Comodoro para prestar esclarecimentos e para as providências relacionadas ao caso. As investigações continuam em andamento.

