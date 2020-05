Policia Civil de Comodoro apreendeu produtos sem nota fiscal de vendedores ambulante

Um grupo de pessoas que estava atuando com a venda de panelas de origem duvidosa e sem comprovação fiscal foi detido pela Polícia Civil, no final da tarde de sábado (02.05), em Comodoro (644 km ao Oeste). A ação resultou na apreensão de várias panelas, faqueiro, máquinas de cartão de crédito e um veiculo.

Os suspeitos realizavam a venda utilizando diversos veículos, sendo que seis condutores detidos não possuíam Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou estava com o documento vencido.

As investigações iniciaram após a equipe da Polícia Civil de Comodoro receber informações sobre o grupo que estava realizando a venda de panelas na cidade, garantindo a qualidade do produto, porém sem nota fiscal. Devido ao alto valor, os produtos oferecidos pelos comerciantes eram parcelados até 12 vezes no cartão.

Com base nas informações, os policiais iniciaram as diligências conseguindo realizar a abordagem de dois veículos pertencente ao grupo, um Toyota Corolla e um Chevrolet Trailblazer.

Sabendo que os suspeitos estavam em vários carros, os policiais continuaram as diligências conseguindo abordar outros dois veículos na saída de um hotel, tentando deixar a cidade após saberem da abordagem dos outros integrantes do grupo.

No total, foram abordados seis veículos e todos possuíam produtos (jogos de panelas e faqueiros) sem nota fiscal, sendo apreendidas 19 panelas avulsas, um jogo de panela de 25 peças, um faqueiro de 84 peças e 43 máquinas de cartão de crédito. Entre os condutores dos veículos, quatro não possuíam carteira de habilitação e dois estavam com a CNH vencida.

Os suspeitos foram conduzidos a Delegacia de Comodoro para as providências cabíveis. Outros integrantes do grupo que estavam em outros dois veículos em outro hotel da cidade conseguiram fugir.

A informação da fuga foi repassada à Polícia da região, sendo realizada a abordagem de um dos veículos pela Polícia Militar em Campo de Júlio e o outro na cidade de Pontes e Lacerda pela Polícia Rodoviária Federal.

Fonte O Jornal Diário