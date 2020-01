Polícia Civil de Vila Bela recupera veículos que seriam levados para a Bolívia

A Polícia Judiciária Civil de Vila Bela da SS. Trindade, após uma denúncia apreendeu duas motocicletas e um veículo na BR-174 b próximo ao lixão. Na ação duas pessoas foram detidas.

De acordo com informações, foi feito um bloqueio estratégico porque um veículo modelo Etios Sedan, uma moto Bros 160 com placa de Sapezal e uma Twister com placa da cidade de Campo Novo dos Parecis, estavam trafegando na BR-174 -B e seriam levados à Vila Bela da SS Trindade.

Próximo a entrada do lixão, os policiais fizeram uma abordagem e se depararam com o suspeito na moto Bros, mas ao avistar a barreira ele deixou o veículo e fugiu. A polícia constatou que a moto é produto de furto.

Os suspeitos que estavam na moto e no carro foram detidos. Ao serem interrogados, eles disseram ser do município de Sapezal e que venderam a motocicleta para um morador de Vila Bela.

O veículo é um táxi que foi contratado por R$ 800.00 para buscar o suspeito.

A polícia apreendeu os veículos e encaminhou os suspeitos para a delegacia de Polícia Civil de Vila Bela.