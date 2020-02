Polícia Civil prende homem estelionatário que simulava venda de gado em Comodoro

Um homem que aplicava golpes simulando venda de gados que não existiam foi preso em flagrante, na quinta-feira (20/01), em ação da da Polícia Judiciária Civil de Comodoro.

As investigações iniciaram no dia 23 de janeiro quando uma vítima registrou boletim de ocorrência na Delegacia de Comodoro, relatando que havia sido vítima de estelionato.

Segundo as informações, a vítima entregou ao suspeito R$ 3 mil em espécie pela compra do dos animais porém não existia nenhum animal e o estelionatário continuava postando vídeos em grupos aleatórios de vendas.

Na quinta-feira (30/01), o suspeito entrou em contato novamente com a vítima com intuito de aplicar um novo golpe e pegar mais dinheiro. Diante das evidências, a equipe da Polícia Civil acompanhou a vítima até o local combinado onde foi realizada a prisão em flagrante do suspeito.

Questionado, ele confessou o crime, dizendo que realmente não havia animais a serem entregues e disse estar arrependido. Ele foi conduzido a Delegacia de Comodoro, onde após ser interrogado, foi autuado em flagrante por estelionato.

Fonte Polícia Judiciária Civil