Polícia Civil prende padrasto condenado por estupro de vulnerável

Um padastro foragido da Justiça por estupro de vulnerável praticado na cidade de Nova Lacerda, foi preso pela Polícia Judiciária Civil do município de Pontes e Lacerda, nesta quinta-feira (19/12).

O suspeito W.F.S.J. estava com a ordem de prisão de condenação decretada pela Justiça, acusado de cometer os abusos sexuais contra suas duas enteadas, atualmente uma com 17 e outra com 13 anos.

Conforme apurado os estupros aconteciam desde quando a criança mais velha tinha 7 anos de idade. Os indícios apontam também que os abusos eram cometidos contra a irmã mais nova.

Considerado foragido, W.F.S.J. foi localizado pelos policiais civis de Pontes e Lacerda após informações de que ele estaria na região. Diante das suspeitas foram realizadas diligências ininterruptas durante sete dias, e na quinta-feira (19/12) o mesmo foi preso.

Em cumprimento ao mandado judicial o suspeito foi conduzido para providências cabíveis, e posteriormente colocado à disposição da Justiça.

Fonte Polícia Judiciária Civil