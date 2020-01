Polícia Civil prende suspeitos de assassinato no Residencial Glória

A Polícia Judiciária Civil de Pontes e Lacerda prendeu três pessoas suspeitas de estarem envolvidas em um homicídio na madrugada do domingo (12/01), no Residencial Glória.

Após investigações a Polícia conseguiu identificar e localizar os envolvidos no homicídio. De acordo com informações, os suspeitos relataram à Polícia que a vítima havia ido por diversas vezes na residência de um dos detidos, e os ameaçando-os efetuando diversos disparos de arma de fogo para o alto, o que acabou resultando no assassinato.

Os envolvidos serão encaminhados para o Centro de detenção Provisória (CDP ), e ficará a disposição da justiça.

Entenda o Caso

O crime foi registrado na madrugada do último domingo (12/01), no Residencial Glória. De acordo com informações, o homem identificado como vulgo Chacal, era conhecido como um dos líderes do Comando Vermelho em Pontes e Lacerda. Ele foi encontrado morto por volta das duas horas da manhã no meio da rua com inúmeras perfurações de facadas pelo corpo, marcas de pedradas, além de uma bola de sinuca manchada de sangue.

Fonte Polícia Judiciária Civil