Polícia Civil recupera caminhão Caçamba roubado no Jardim Morada da Serra

O caminhão Caçamba roubado na noite de terça-feira (19/05), no bairro Jardim Morada da Serra, foi localizado e recuperado pela Polícia Judiciária Civil.

De acordo com informações, o veículo Mercedes-Benz Caçamba foi localizado na região do Alegrete/Pau a Pique, região de acesso á cabriteiras que destinam á Bolívia.

Os assaltantes também roubaram um veículo Chevrolet Onix, este ainda não foi localizado.

Entenda o caso

Um homem foi feito refém e teve dois veículos roubados na noite desta terça-feira (19/05), no Jardim Morada da Serra. A vítima foi levada para as margens do rio Guaporé e ficou sob ameaças de um suspeito durante 04 horas.

De acordo com informações, por volta das 20 horas a vítima estava em casa assistindo TV e foi surpreendido por assaltantes. O suspeito entrou na residência armado com um revolver e anunciou o roubo.

Na tentativa de se defender a vítima tentou pegar uma faca, porém foi golpeado com uma coronhada na cabeça. Enquanto estava caído no chão, os criminosos amarram os braços e uma camiseta na cabeça dele.

Ele foi colocado no veículo e levado para as margens do rio Guaporé onde ficou por aproximadamente 04 horas sob ameaça de um dos suspeitos.

“Ao perceber onde estava, eu pensei que eles iam me matar e me jogar no rio. Quando percebi que estava sozinho, consegui tirar a camiseta que estava na minha cabeça e me desamarrar. Fugi e fui até a Polícia Rodoviária Federal”, relatou a vítima.