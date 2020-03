Polícia Civil recupera objetos furtados em Igreja Católica de Vila Bela

A Polícia Judiciária Civil recuperou na manhã desta segunda-feira (02/03), objetos que foram furtados na Igreja Matriz no município de Vila Bela da Santíssima Trindade. O fato gerou repercussão e sensibilizou a comunidade.

Conforme o boletim de ocorrência, o suspeito arrombou a porta do fundo da Igreja e revirou toda a Paróquia levando duas âmbulas com hóstias, que foram esparramadas no chão das ruínas da antiga Igreja. A caixa onde é colocado os dízimos também foi violada, mas, não tinha nenhuma quantia em dinheiro.

Após diligências, a Polícia Civil de Vila Bela conseguiu recuperar parte dos objetos religiosos como o cálice, âmbula e velas em uma boca de fumo.

O caso continua sendo investigado para localizar o suspeito que tenha cometido o crime.