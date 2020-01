Polícia encontra em carro com placas de Jauru 25 quilos de cocaína em Ituiutaba-MG

Um homem de 64 anos e uma mulher de 62, foram presos em flagrante com 25 quilos de cocaína, na manhã desta segunda-feira (20/01). O veículo com placa de Jauru, Mato Grosso, foi abordado por policiais na BR-356, na Região de Ituiutaba, no Triângulo Mineiro.

A droga foi encontrada escondida em dois compartimentos falsos nas laterais do carro, durante vistoria dos policiais. Segundo a Polícia Civil, a ação conjunta foi feita a partir de uma denúncia anônima. A operação contou com cães farejadores da Polícia Militar, que indicaram o local onde a cocaína poderia estar escondida. A Polícia Rodoviária Federal também participou da ação. A Polícia Civil investiga o caso e a dupla de idosos irá responder por tráfico de drogas. Fonte Estado de Minas