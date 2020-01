Polícia fecha “boca de fumo” e três pessoas são presas

Três pessoas foram presas na noite desta quinta-feira (02/01), por tráfico e cultivo ilícito de drogas. O fato aconteceu próximo a Prefeitura Municipal.

A Força Tática em ações no combate ao tráfico de drogas em Pontes e Lacerda, fechou o cerco na região próximo à prefeitura Municipal. De acordo com a Agência Regional de Inteligência, existia um ponto de venda de entorpecentes, com grande movimentação.

Foram feitas várias abordagens nas proximidades e em uma delas, foi encontrado no bolso de um indivíduo uma pequena quantidade de substância análoga à maconha. Em entrevista, o mesmo disse que teria comprado a droga na residência em frente à Prefeitura minutos antes.

De posse da informação, os Policiais foram até o local, e no interior de um apartamento foi feito a prisão de E. R. S.L, 20 anos, no momento da abordagem estava fazendo os papelotes em seu quarto. Diante do ilícito o suspeito foi encaminhado ao CISC local para as providências, juntamente com os materiais vinculados.

Os suspeitos foram identificados como E.R.S.L., A. P . S., e M. S. C.

Na operação foi apreendido 116 gramas de substância analoga à maconha, 10 gramas de substância análoga à pasta base de cocaína, um notebook preto, uma balança de precisão, R$ 1892,00 em espécie. Uma corrente de cor dourada, três aparelhos celulares da marca Samsung e uma planta aparentando ser cabanis sativa.

As Guarnições empenhadas na Operação foram a Força Tática e a 12ºCR Agência Regional de Inteligência.