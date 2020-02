Polícia Militar divulga balanço da Operação de Carnaval 2020

A Polícia Militar do 12° Comando Regional do 18° Batalhão realizou em conjunto com as Forças de Seguranças Pública a Operação Carnaval. Foi 5 dias de atuação intensiva, nenhum homicídio e roubo foi registrado durante a Operação.

Em relação a 2019 houve uma diminuição nos acidentes de trânsito, furto e roubo. Segundo o Tenente-Coronel Sandro, afirma que talvez tenha sido um dos períodos de Carnaval mais tranquilo registrado na região.

“Contabilizamos os números desde a quinta-feira (20/02), até a terça-feira (25/02), e em toda regional, que são 10 municípios nós não tivemos nenhum registro de homicídio”, afirmou o Coronel.

Durante a Operação a Polícia atuou em pontos estratégicos. Segundo o Tenente-Coronel Sandro, além das intensivas fiscalizações como não houve festa na rua e choveu, isso também contribuiu para a diminuição das ocorrências.

Confira os números das ocorrências registradas durante a Operação: