Polícia Militar identifica casa usada no tráfico de droga e detém suspeitos em Comodoro

Policiais militares em Comodoro (a 644 km de Cuiabá) prenderam dois homens e uma mulher e apreenderam um adolescente por tráfico de drogas, no bairro Cidade Verde.

Conforme o boletim de ocorrência, os policiais já vinham monitorando a residência usada como boca de fumo quando abordaram um homem que chegava ao imóvel. Ele disse que tinha acabado de comprar entorpecente e que iria fumar no local.

O homem levou os policiais até a casa onde disse que tinha comprado a droga. No imóvel, estavam uma mulher, um homem e um adolescente.

Na vistoria, os policiais encontraram porções de maconha, pasta base de cocaína, duas balanças, dinheiro, três botijões de gás, além de um revólver calibre 38, com três munições.

A mulher disse que aluga a casa e sabia que o inquilino usava o imóvel no tráfico de drogas. Esse mesmo homem disse que a arma de fogo seria sua junto com a droga. Já o adolescente alegou ser usuário disse que iria comprar entorpecente.

Serviço

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do disque-denúncia 0800.65.3939. Nesse número, sem custo de ligação, qualquer cidadão pode informar situações suspeitas ou crimes. Exemplos: a presença de foragidos da Justiça com mandado de prisão em aberto e ponto de venda de droga.

Fonte PMMT