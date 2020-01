Polícia Militar prende homem com arma de fogo no terminal turístico

Uma arma foi apreendida e um homem foi preso na tarde deste domingo (26/01). A ação aconteceu no terminal turístico após populares acionarem a polícia.

Durante patrulha a Polícia Militar foi informada que um homem teria efetuado um disparo de arma de fogo no terminal turístico. Ao realizarem rondas pelo local, encontraram dois suspeitos que coincidentemente estavam com roupas da mesma cor, e no mesmo quiosque.

A arma foi encontrada dentro de um saco de carvão. Ao serem questionados, nenhum deles assumiram ser o proprietário.

Diante dos fatos, ambos foram conduzidos ao CISC juntamente com a arma de fogo revólver 357 Magnum marca Ruger com duas munições não deflagradas.

Fonte Polícia Militar