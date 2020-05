Polícia prende homem com participação de roubos de veículos que seguiam para Bolívia

A Polícia Judiciaria Civil de Vila Bela da Santíssima Trindade deteve um homem supeito de participar de roubos de veículos que seria levado para a Bolívia. A ação aconteceu na tarde deste domingo (17/05).

Dando continuidade nas investigações os delegados Maurício Maciel e Lizzia Ferraro em diligência em um sítio na Cleba Seringal,Em abordagem polícial o suspeito confessou que escondeu um veículo Saveiro no sítio do pai e que receberia como pagamento cerca de 25 gramas de drogas.

Diante dos fatos o homem foi levado para a delegacia junto com um aparelho de som automotivo e uma motocicleta junto com um galão de combustível que dava suporte na atravessia dos veículos.

No último sábado dia (16/05) a Polícia ainda deteve um outro homem no bairro Jardim Aeroporto suspeito no envolvimento no crime.

Ainda na ação uma camionete modelo S10 também foi recuperada na zona rural durante a operação.