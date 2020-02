Polícia Rodoviária Federal inicia Operação Carnaval 2020

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia na próxima sexta-feira (21) a Operação Carnaval 2020, que segue até a quarta-feira (26). A ação é mais uma etapa da Operação Integrada Rodovida, que começou em 20 de dezembro de 2019 e se encerrará no próximo dia 1º de março.

Em Mato Grosso, haverá reforço no policiamento preventivo em locais e horários de maior incidência de acidentes graves e de criminalidade, segundo as estatísticas.

A intensificação na fiscalização ocorrerá por meio de rondas ostensivas nas rodovias e do posicionamento estratégico das viaturas e policiais ao longo dos trechos mais movimentados. O objetivo é garantir aos usuários das rodovias federais segurança, conforto e fluidez do trânsito.

“Buscamos a proteção dos usuários, de forma que possam ter uma viagem segura, fazemos isso por meio da conscientização dos condutores e também da fiscalização. A proteção da vida é o objetivo principal da PRF, é nessa linha que vamos atuar durante o Carnaval”, frisou Domingues.

No período de Carnaval, há um acentuado aumento do fluxo de veículos e de passageiros nas rodovias federais e uma notória elevação do consumo de bebidas alcoólicas, fatores que contribuem para o aumento da violência no trânsito e na gravidade dos acidentes.

Além do consumo de bebida alcoólica, a PRF também intensificará a fiscalização nas condutas consideradas mais gravosas como ultrapassagens indevidas e falta de equipamentos de segurança (capacete, cinto de segurança ou cadeirinhas para crianças).

Restrição de tráfego – Com objetivo de diminuir o fluxo dos veículos de carga em dias de maior circulação de veículos leves, haverá restrição de tráfego nas rodovias de pista simples nos seguintes dias e horários:

21/02 (sexta-feira) – 16h às 22h

22/02 (sábado) – 06h às 12h

25/02 (terça-feira) -16h às 22h

26/02 (quarta-feira) – 06h às 12h

A proibição de circulação para veículos ou combinações de veículos, portando ou não Autorização Especial de Trânsito (AET) ou Autorização Específica (AE), atinge os veículos que excedam os seguintes limites:

– Largura máxima: 2,60 metros;

– Altura máxima: 4,40 metros;

– Comprimento total de 19,80 metros; e

– Peso Bruto Total Combinado (PBTC) para veículos ou combinações: 57 toneladas.

A restrição abrange Combinações de Veículos de Cargas (CVC), Combinações de Transporte de Veículos (CTV) e Combinações de Transporte de Veículos e Cargas Paletizadas (CTVP).

Carnaval 2019 – Na Operação Carnaval 2019, a PRF registrou em Mato Grosso 33 acidentes de trânsito, que resultaram em quatro mortes e 34 pessoas feridas.

Os policiais rodoviários federais fiscalizaram no período 442 pessoas e 323 veículos, realizaram 2.670 testes do etilômetro (bafômetro), que resultaram em 44 pessoas multadas e 11 detidas. A PRF também registrou 344 ultrapassagens indevidas, 276 motoristas e passageiros sem o cinto de segurança e 25 casos de criança sem a cadeirinha.

Em caso de emergência, ligue 191.

Fonte SECOM PRF MT