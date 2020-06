Policiais civis de Pontes e Lacerda localizam e prendem alvo da Operação Ordenha

Policiais civis de Pontes e Lacerda (448 km a oeste de Cuiabá) cumpriram nesta sexta-feira, 29 de maio, um mandado de prisão de um suspeito alvo da Operação Ordenha, deflagrada na semana passada, na cidade de São José dos Quatro Marcos, na mesma região.

Coordenada pelo delegado Maurício Maciel, em apoio à Delegacia de Polícia de São José dos Quatro Marcos, a equipe localizou o homem de 49 anos, suspeito pelo crime de roubo de veículos, e cumpriu o mandado de prisão preventiva expedido pela justiça. O suspeito foi localizado na casa da companheira.

A Operação “Ordenha” foi deflagrada no dia 22 de maio, em São José dos Quatro Marcos e em mais quatro cidades da região oeste, sob coordenação do delegado Edison Pick, com apoio das unidades policiais no entorno do município. A operação a operação é resultado de uma investigação iniciada em setembro de 2019, após a ocorrência de roubo de veículos com restrição de liberdade das vítimas, na zona rural do município. Homens armados ameaçaram as vítimas e roubaram veículos em uma propriedade na comunidade Caeté. A partir da investigação desse roubo, a Polícia Civil do município levantou diversas informações e chegou à identificação de alguns suspeitos que estavam ligados a outros crimes na região.

Durante a operação foram cumpridos seis mandados de prisões preventivas, duas prisões em flagrante, apreensões de armas de fogo e munições de diversos calibres e recuperação de produtos furtados. Outros oito mandados de buscas e apreensões também foram cumpridos durante a operação que investiga crimes de roubos de veículos e homicídios ocorridos na região.

O homem preso em Pontes e Lacerda foi encaminhado à delegacia da Polícia Civil do município e depois encaminhado a uma unidade prisional, onde permanece à disposição do Poder Judiciário.

Da Assessoria-Polícia Civil-MT