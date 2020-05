Policiais civis localizam corpo de vítima de homicídio que foi dada como desaparecida

Um crime de homicídio ocorrido em Comodoro e tratado, inicialmente, como desaparecimento foi esclarecido pela Polícia Civil do município. O suspeito de cometer o crime foi preso e poderá ser indiciado por homicídio e ocultação de cadáver.

O corpo da vítima, que tinha deficiência auditiva, foi localizado em estado avançado de decomposição na tarde desta quinta-feira (28.05).

As diligências iniciaram no dia 24 de abril, após o proprietário de uma casa, nas proximidades do rio Guaporé, procurar a Delegacia de Comodoro e relatar que Luciano Claudemir de Oliveira, 36 anos, que era mudo, havia desaparecido.

Conforme o comunicante, Luciano residia no imóvel há cerca de cinco meses e recentemente havia se envolvido em uma ocorrência de tentativa de homicídio contra outros dois homens. Uma das vítimas da tentativa do homicídio foi levada para o Hospital de Cáceres, onde ficou internada e depois recebeu alta.

Luciano foi visto pela última vez na noite do dia 20 de abril e depois desapareceu. Testemunhas encontraram somente a motocicleta dele, uma Honda Titan vermelha, e outros pertences da vítima.

Policiais civis de Comodoro passaram a fazer diligências para esclarecer o desaparecimento. Como parte da investigação foi realizada a operação “Porto Seguro”, deflagrada na última sexta-feira (22.05), para cumprimento de três mandados de buscas e apreensões domiciliares, que resultaram na obtenção de provas para o esclarecimento do caso.

A Polícia Civil identificou que a vítima foi morta por disparo de arma de fogo e depois enterrada com o intuito de dificultar ou impedir as investigações.

O corpo de Luciano foi encontrado em uma área a 110 quilômetros do perímetro urbano, região de mata a dois quilômetros da estrada de acesso ao Porto Municipal de Comodoro.

Com a localização do cadáver e prisão do suspeito, os policiais civis prosseguem com as diligências para verificar se há outros participantes do crime e posteriormente concluir o inquérito policial.

Fonte Assessoria PJC