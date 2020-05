Pontes e Lacerda: cidade registra 24 casos confirmados de Coronavírus

O 24° caso positivo de Coronavírus foi confirmado no município de Pontes e Lacerda. Os dados foram divulgados nesta quarta–fera (27/05), através do boletim epidemiológico.

De acordo com a boletim, há 91 casos notificados, sendo que 43 foram descartados e 24 estão aguardando o resultado de exame. No município há 24 casos confirmados, destes, 09 estão recuperados e há 01 óbito.

Em Mato Grosso há 1.744 casos confirmados.

A Secretária Municipal de Saúde retirou dos boletins os casos de síndrome gripal, sem nenhuma justificativa.

Confira o Boletim

Nota-informativa-n-0422020

O que é p exame RT-PCR

O que são testes RT- PCR? RT-PCR (Reverse Transcription – Polymerase Chain Reaction) é um teste de Reação em Cadeia da Polimerase com Transcrição Reversa em tempo real que verifica a presença de material genético do vírus, confirmando que a pessoa se encontra com Covid-19. Os testes de RT-PCR (padrão ouro) e de antígenos têm função diagnóstica, sendo o teste definitivo segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS).