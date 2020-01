Pontes e Lacerda e mais 20 municípios serão fiscalizados pelo Crea-MT em janeiro

“Fiscalização rural”: O cultivo das safras, 2019/2020, armazenagens de grãos, obras civis em propriedades rurais, manutenções industriais e receituários agronômicos, serão as principais ações fiscalizatórias do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso (Crea-MT), até o final de janeiro de 2020.

“Durante as ações, serão verificadas a participação de profissionais do sistema Confea/Crea nos empreendimentos fiscalizado, essa averiguação se dará também através da constatação dos registros das Anotações de Responsabilidades Técnicas (ART) pelos serviços de Engenharia prestados nas propriedades. Serão observados ainda, denúncias registradas junto a Ouvidoria do Crea-MT nos municípios fiscalizados. “ Os trabalhos contam com mais de 30 agentes fiscais.

“Nossa principal meta é coibir o exercício ilegal da profissão e garantir que as atividades da engenharia sejam desenvolvidas por profissionais, verificando a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ”, explicou o presidente do Crea Mato Grosso, João Pedro Valente.

De acordo com o gerente de fiscalização do Crea-MT, Jakson Paulo da Conceição, nas ações fiscalizatórias serão verificadas a efetiva participação de profissionais legalmente habilitados em obras e serviços relacionados a Engenharia, Agronomia, Geografia, Meteorologia, Civil, Mecânica, Industrial, Geologia, Minas, e demais áreas registradas junto ao Conselho. Esse trabalho visa garantir a segurança da sociedade, averiguando se os trabalhos técnicos estão sendo prestados por profissionais legalmente habilitados junto ao órgão ao Crea-MT.

Cidades e distritos que serão fiscalizadas até o final de janeiro

Diamantino, Nova Marilândia, Distrito de Deciolândia, Nortelândia, Nova Lacerda, Conquista D’ Oeste, Vila Bela da Santíssima Trindade , Pontes e Lacerda, Nova Mutum, Santa Rita do Trivelato, São José do Rio Claro, Nova Maringá, Matupá, Novo Mundo, Nova Guarita, Alto da Boa Vista, Querência, Pedra Preta, Rondonópolis, Itiquira, Ouro Branco, São José do Povo e Tatuapé.

