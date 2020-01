Pontes e Lacerda gasta meio milhão de reais em diárias por ano. Tem servidor que estaria ganhando sem viajar

As diárias pagas pelo Poder Público Municipal nos últimos três anos (2017 a 2019) totalizaram R$ 1,517 milhão. Em 2019 o valor ficou em R$ 554 mil.

O prefeito diz que não recebe ou que acabou a “farra das diárias”. Ele consumiu com R$ 101 mil no mandato. Nunca o Município gastou tanto com despesas de viagens, o valor só vem crescendo.

Uma denúncia séria deve ser apurada pela alta cúpula da Prefeitura: um servidor da Secretaria de Saúde vinculado ao transporte de pacientes vem recebendo há algum tempo oito diárias por mês (valor superior ao que é pago aos motoristas), sem sair da cidade.

A Câmara de Vereadores poderia usar os poderes que lhe são conferidos pela Constituição e fiscalizar as ações do Executivo.

A se confirmar, pelo jeito a “farra das diárias” não acabou neste mandato.