Pontes e Lacerda receberá do Governo Federal quase R$ 15 milhões até 20 de maio. Vai ter R$ 38 milhões no caixa para investimentos

O Governo Federal vai distribuir R$ 60 bilhões para os estados e municípios para compensar as perdas com a queda de arrecadação em razão do coronavírus.

Pontes e Lacerda está na lista e vai receber R$ 14.857 mi. Esses recursos deverão estar nos cofres da Prefeitura entre os dias 15 e 20 deste mês.

Com o dinheiro da UPA aplicado desde 2017, que hoje deve estar em torno de R$ 1,400 milhão, acrescido do saldo da conta da Prefeitura- já deduzidas as despesas = que é mais de R$ 22 milhões, o total de recursos disponíveis para investimento públicos no município ultrapassa R$ 38 milhões.

Nenhum administrador público de Pontes e Lacerda teve tanto dinheiro no caixa para realização de infraestrutura, assistência social e educação, como o atual Prefeito.

“Nas mãos do Miotto ou do Donizete, aqui seria um canteiro de obras”, disse um vereador, desalentado, se referindo aos ex-prefeitos Newton Miotto e Donizete Barbosa.