Pontes e Lacerda registra 71 casos de dengue

Em apenas 91 dias, 71 casos de dengue foram notificados em Pontes e Lacerda. Os números só tendem a aumentar.

De acordo com a chefe de departamento de Vigilância Sanitária, Dalva Souza, “a população ficou tão assustada com a explosão do coronavírus, que esqueceram de fazer o dever de casa que é limpar os quintais para evitar a proliferação do mosquito-da-dengue”.

“Sabemos que há muito mais casos, pois nem todas as pessoas procuram a unidade de saúde”, relatou Dalva Souza.

Segundo informações, o estado não está enviando o veneno para o bloqueio do mosquito, por isso o Escritório Regional conseguiu uma quantidade de 30 litros com o município de Comodoro. O produto será aplicado nos quarteirões onde possuir um caso positivo.

Não coloque ninguém em risco, prevenção é dever de todos.