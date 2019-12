Pontes e Lacerda se destaca dentre os municípios que mais contrataram no mês de novembro

Um levantamento do Ministério do Trabalho e Emprego apontou que Pontes e Lacerda está entre os municípios de Mato Grosso que mais contrataram pessoas no mês de novembro de 2019. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED – e mostram os municípios mato-grossenses com mais de 30 mil habitantes.

Entre os vinte e dois municípios pesquisados, Pontes e Lacerda está em 13º lugar com 410 contratações, seguido por Guarantã do Norte 365 Cáceres 308 Juara 299 No topo da lista aparecem Cuiabá, Rondonópolis e Sinop.

Os dados mostram que Pontes e Lacerda está em 14°lugar com 397 demissões resultando em um saldo positivo de 13 vagas, seguido por, Cáceres 297, Juara 280, Juína 261.

O setor de comércio foi o que mais gerou admissões, sendo seguido pelo setor de serviços e agropecuária.