Pontes e Lacerda tem 10% da população usando remédio controlado e 300 na fila para cirurgia de catarata

A falta de ações estratégicas e preventivas na saúde resultam em prejuízos irreparáveis para a população de Pontes e Lacerda.

Pensar na infra-estrutura que “aparece aos olhos do eleitor” e deixar de lado o bem mais precioso do ser humano – a saúde – vai, a médio e longo prazo – deixando a população cada vez mais doente e precisando do aumento de recursos públicos para, vez por outra, fazer campanhas, mutirões e outras ações quando o problema já está agravado por falta de prevenção e cuidado.

O vereador Ivanildo Amaral divulgou dados alarmantes sobre o descaso com a saúde no município, no programa Visão Crítica de segunda-feira (03/02), na TV Centro Oeste.

O primeiro é que quatro mil pessoas usam remédios controlados em Pontes e Lacerda. Quase dez por cento da população, segundo IBGE. E não se vê qualquer “olhar” dos políticos para tirar esses pacientes da dependência.

Fila na Catarata

Outra informação importante é de que a fila para a cirurgia de catarata voltou a crescer, depois do último mutirão realizado pelo Governo do Estado, ainda no governo Pedro Taques.

São pelo menos trezentas pessoas que estão esperando a boa vontade dos responsáveis pelo Município e aguardam pacientemente na fila para serem operadas de catarata.

Tem gente que defende tanto os políticos que é capaz de colocar a culpa nos doentes.