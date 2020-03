Pontes e Lacerda tem primeiro caso suspeito de coronavírus. Outro está sendo investigado

Em Pontes e Lacerda, surgiu o primeiro caso de suspeita de Coronavírus. Os exames clínicos e de laboratório estão sendo realizados. O resultado ainda foi não emitido pela Secretaria de Saúde do Estado.

O caso foi divulgado pela Secretaria de Saúde na manhã desta terça-feira (17/03), em entrevista coletiva concedida na Prefeitura Municipal.

“Vamos tomar algumas medidas para prevenir a população, e não deixar os grupos de riscos vulneráveis à esta contaminação. Lembrando que tivemos um caso na última sexta-feira (13/03). O caso é suspeito, pois o Estado ainda não emitiu nota técnica descartando ou confirmando a situação. Não há motivo para pânico”, relatou a Secretária de Saúde.

Segundo informações do Clínico Geral do Hospital Vale do Guaporé, “A paciente, trata-se de uma idosa. Ela recentemente esteve em Ponta Porã, cidade vizinha do Paraguai”.

Outro Caso

Na tarde desta terça-feira (17/03), o Clínico Geral do Hospital Vale do Guaporé em entrevista coletiva de imprensa concedida nas dependências do Hospital, falou sobre o caso.

” A primeira paciente é uma estudante, devido ela ter um quadro de problemas respiratórios de asma e de bronquite, e por estar bem, mandamos ela para casa. Após uma semana se ela piorar, deverá retornar ao Hospital para exames”, relatou o Clínico Geral.

Embora o Estado não tenha emitido nota técnica, a população deve seguir os procedimentos de prevenção.