Por intermédio do deputado Valmir Moretto, Estado libera 10 leitos de UTI para Pontes e Lacerda

O Governador do estado de Mato Grosso, Mauro Mendes, por intermédio do deputado Valmir Morreto, liberou 10 leitos de UTI para atender o município de Pontes e Lacerda e Região.

A informação foi confirmada pelo prefeito de Vale de São Domingos, Geraldo Ramos, na tarde desta quinta-feira (28/05).

Após reunião convocada por Moretto, Governo garante estudo de viabilidade de UTI em Pontes e Lacerda

A reunião para levar as demandas da saúde do município, aconteceu na tarde desta terça-feira (27/05), com o deputado Valmir Moretto e os prefeitos de Pontes e Lacerda e Vale de São Domingos.

Na reunião ficou acordado que, caso os leitos sejam construídos, precisam ser definitivos, a exemplo do que aconteceu no Hospital Metropolitano de Várzea Grande e no hospital Regional de Cáceres – daí a necessidade de um estudo detalhado.

Pontes e Lacerda é cidade polo da Região Oeste e ponto de apoio para outros municípios, englobando a quantidade de 115 mil habitantes. As novas UTI’s seriam implantadas no hospital Santa Casa Vale do Guaporé. No primeiro momento atenderia a população em relação ao avanço do coronavírus (Covid-19) e depois ficaria em benefício da população.