Postos de Saúde de Pontes e Lacerda se transformaram em centros de disseminação do coronavírus

A orientação da Prefeitura de Pontes e Lacerda é de que as pessoas que estiverem sentindo os sintomas do coronavírus devem procurar um Posto de Saúde.

Após quase noventa dias do início da pandemia, a Secretaria de Saúde ainda não implantou um Centro de Referência específico para receber, tratar e encaminhar os pacientes que perceberem que podem estar contaminados pelo Covid-19.

Com essa orientação, a disseminação do vírus de amplifica em projeção exponencial no município. Hoje é comum a população conhecer alguém que esteja infectado pelo vírus. E que não está na contagem oficial.

Hoje temos pessoas em todas as fases do Covid-19: contaminados, curados, em tratamento, em quarentena domiciliar, pacientes internados e óbitos.

Falta de ação e execução do plano de enfrentamento

Desde o primeiro caso de coronavírus – o do quarto 18 do hotel – o Centro de Referência é cobrado. Ultimamente, até mesmo o diretor clínico do Hospital Vale do Guaporé, dr. Osmar Pavarine, e médicos de ESF’s como dr. Antonio Azambuja, tem insistido na implantação imediata de um local específico para o atendimento da população com sintomas e o consequente encaminhamento, ainda na fase inicial da doença.

Os órgãos de segurança e até o Ministério Público já se posicionaram pela imperiosa necessidade de um local de referência.

Aprendendo e se adaptando com a crise

Já se sabe que o protocolo médico foi alterado no decorrer desta crise. Agora o paciente deve receber atendimento, ser tratado e monitorado quando começa sentir os sintomas e não mais na fase aguda da doença, quando as chances de cura vão diminuindo.

E para isso, um local específico para reunir todas as atividades inerentes ao coronavírus é de extrema importância, até para que a população tenha uma referência.

Espalhando o vírus

Enquanto isso não acontece, os pacientes infectados e que ainda não sabem, continuam circulando pelas ruas e procurando atendimento e disseminando a doença pelos postos de saúde colocando em risco os profissionais de saúde e potencializando a contaminação.

Depois vão transferir a culpa para o comércio local.