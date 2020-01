Prazo para fazer matrículas nas escolas estaduais vão até o dia 08 de janeiro

Pais e responsáveis tem até a próxima quarta-feira (08/01) para fazer matrícula no sistema da rede de ensino e fazer o cadastros dos alunos na rede pública estadual. A assessoria pedagógica alerta aos interessados que o prazo para a confirmação da matrícula será até o próximo sábado (11/01).

A normativa do ministério da educação exige que os responsáveis dos alunos apresentem um comprovante de residência especificamente da conta de energia ou apresentem contrato com a autorização do proprietário em caso das famílias que moram de aluguel.

Confira os documentos exigidos após a matricula.

Pasta elástica

Xerox do cartão SUS

Xerox cartão bolsa família

Tipagem sanguínea

Xerox certidão nascimento

Xerox comprovante de residência

Xerox RG e CPF

Xerox RG e CPF dos pais

Cartão de vacina

Histórico escolar

As escolas estaduais de Pontes e Lacerda, pedem que todos os pais procurem levar o comprovante parar atualizar o cadastro exigido pela Seduc (Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer).