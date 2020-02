Prefeito de Cáceres implanta energia solar e economiza R$ 6 milhões por ano. Político ou estadista?

Existem dois tipos de gestor público: o político e o estadista.

O primeiro faz obras pensando nos votos que poderá ter na próxima eleição. Por exemplo, faz pavimentação sem drenagem e sem canalização de esgoto. Daqui a alguns anos, a obra precisará ser refeita para ser implantada a infra-estrutura necessária.

Já o estadista faz a gestão pensando no futuro, preparando e consolidando as obras de forma planejada, consistente e evitando o re-trabalho e o desperdício do dinheiro público.

É o que está fazendo o prefeito de Cáceres, Francis Maris Cruz, ao implantar a usina de energia fotovoltaica naquele Município, a primeira entre as prefeituras de Mato Grosso.

Na vanguarda, Francis não está pensando só no mandato dele. Olhando o futuro – está no último ano de seu governo – vai fazer Cáceres economizar R$ 500 mil por mês em energia elétrica, o que corresponde a R$ 6 milhões por ano. Se contar com o tempo de vida útil das placas solares, a redução dos gastos será de R$ 180 milhões.

“É a maior usina de energia solar do Brasil implantadas pelos municipios. Essa economia vai ajudar Cáceres a investir mais em educação e saúde e ainda pagar o financiamento do saneamento básico”, tem dito o Prefeito. E conclui: “Cáceres dando exemplo de gestão pública para o Brasil”.

Político e estadista

Para quem tinha ciúme, inveja – seja o nome que quiser utilizar – de Nova Mutum, Lucas do Rio Verde, Sorriso, agora tem também da gestão de Cáceres.

Francis é aquele prefeito que abriu mão do subsídio que tinha direito por ser o Chefe do Poder Executivo. Sem demagogia, dando exemplo, porque o Município estava em péssima situação financeira.

Ao contrário de Pontes e Lacerda – em situação financeira normal – onde o Prefeito diz que não utiliza diárias e elas constam no orçamento da Prefeitura como pagas.

Aí está uma das diferenças entre o político e o estadista.