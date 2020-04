Prefeito de Comodoro é alvo de despacho em cemitério

O prefeito Jeferson Ferreira Gomes (DEM), do município de Comodoro foi alvo de um trabalho espiritual, feito por alguém dentro do cemitério da cidade. O fato gerou muita repercussão no município.

O despacho foi descoberto entre os dias 10 e 15 de abril e o prefeito não soube explicar ao certo, mas foi encontrado um papel com seu nome escrito cruzado, uma garrafa de pinga em cima do papel e um sapo morto ao lado.

A cena chamou a atenção de uma senhora, que teria ido visitar o túmulo de um familiar e acabou se deparando com o trabalho próximo à entrada do cemitério.

A pessoa ainda detalhou ao prefeito que havia terra de cemitério envolta do bilhete que tinha seu nome escrito.

O prefeito Jeferson Gomes, não se pronunciou sobre o assunto. Mas em Comodoro, o assunto ganhou conhecimento público e logo na cidade o povo só se falava no “despacho feito para o prefeito”.

No cargo desde 2017, o prefeito Jeferson Gomes ficou marcado por uma gestão inconsistente, de afastamentos e embates jurídicos com a Câmara Municipal. Porém, novamente no cargo, ele já disse publicamente que não pretende disputar a reeleição.

A Tv Centro Oeste entrou em contado com o Diário Online em Comodoro é confirmou os fatos.

Fonte: Diário Online de Comodoro