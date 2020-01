Prefeito de Comodoro recebe lideranças indígenas da etnia Enawenê-nawê

Nesta segunda-feira (20/01), o prefeito de Comodoro, Valdeir dos Santos Vieira recebeu no gabinete, as lideranças Indígena Halataikwa, da etnia Enawenê-nawê, para apresentarem as reivindicações e demandas da comunidade.

Durante a reunião, o prefeito foi presenteado com um colar indígena, representativo para o grupo como selo de amizade.

O Prefeito afirmou que está agendado para o dia (03/02), a chegada dos maquinários da Secretaria de Obras na aldeia para abertura de estrada. O trabalho será em conjunto com Governo do Estado e os municípios de Sapezal e Juína.

Fonte Assessoria