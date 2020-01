Prefeito de Nova Lacerda faz balanço positivo do ano de 2019

O Prefeito Uilson José da Silva “Linguiça” (DEM), do município de Nova Lacerda realizou um balanço sobre o mandato de 2019. A avaliação foi positiva sendo um ano de superação, haja vista que várias estradas foram recuperadas.

Durante o mandato de 2019 várias ações foram realizadas em prol do município, desde infraestrutura, como consertos de estradas e manutenções de asfaltos. “Apesar da chuva, conseguimos recuperar quase todas as estradas. Creio que este ano com novos maquinários conseguiremos recuperar os 100%”, afirmou o Prefeito.

Outro ponto priorizado, foi a saúde pública. “Quando assumimos a gestão, havia apenas dois médicos, logo conseguimos mais um, totalizando três profissionais. Além disso, ambulâncias e carros foram adquiridos para a assistência de pacientes”, relatou o Executivo.

No final do ano, foi realizado o Show da Virada, um evento que envolveu toda a comunidade e gerou satisfação para a população. De acordo com o Prefeito, a comunidade está satisfeita com as ações realizadas no município e zonas rurais.

Durante o último ano, o Executivo realizou viagens à capital do Estado em buscas de recursos e garantiu que em 2020 não será diferente.