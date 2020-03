Prefeito de Nova Lacerda viaja para Brasília em busca de recursos federais

Na manhã desta terça-feira (03/03), o prefeito Uilson José da Silva “Linguiça” (DEM), esteve em Brasília com o Deputado Federal Juarez Costa, e o Senador Jayme Campos e o Deputado Federal Carlos Bezerra. A visita foi para buscar recursos federais.

Em reunião com o Deputado, o Prefeito agradeceu ao pelo Caminhão Pipa e a retroescavadeira que foram destinas via SEAF, que são de grande importância para auxiliar na manutenção periódica do município.

Com o Senador Jayme Campos, a busca também foi por recursos federais para implementação de obras para Nova Lacerda.

Na ocasião, o prefeito agradeceu ao Senador que iniciou o ano de 2020, repassando os valores de R$: 400 Mil, para a aquisição e uma escavadeira e R$: 270 Mil para aquisição de um ônibus escolar.

O prefeito protocolou junto ao gabinete do Deputado Federal Carlos Bezerra, um projeto da praça do Bairro Sol Nascente, esse que conta com a parceria dos vereadores Joventino Amadeu Dalabenetta e Elves José Pereira “Fi da Serraria”.

Da Assessoria