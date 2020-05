Prefeito de Pontes e Lacerda nega que há quase 22 milhões em caixa na prefeitura. Presidente da Câmara contesta

O prefeito de Pontes e Lacerda, Alcino Barcelos, nega que o município possui quase R$ 22 milhões em caixa. O pronunciamento veio através de uma emissora de TV. Contraditoriamente, o presidente da Câmara, Masxuel Guimarães, reafirmou os valores na Sessão Ordinária desta segunda-feira (25/05).

Fazendo uso da palavra na tribuna, o presidente da Câmara, informou que os valores foram divulgados pela própria prefeitura, através do contador do município, Márcio Tostes, em audiência pública realizada no final de fevereiro, sendo apresentado R$ 21.966.366,83 do último quadrimestre de 2019.

“Quem está mentindo será? Câmara Municipal ou é o contador da prefeitura que veio aqui e apresentou os números para essa casa?” Indagou o parlamentar.

Em entrevista à TV Centro Oeste, o vereador afirmou que o município gasta 49% que arrecada com pagamentos de servidores, mas ainda tem recurso suficiente para a implantação da UPA.