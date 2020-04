Prefeito e Secretária de Saúde de Pontes e Lacerda deixaram idoso com coronavírus hospedado oito dias em hotel na principal avenida da cidade. E esconderam do proprietário

A Polícia Rodoviária Federal de Pontes e Lacerda reteve um idoso que estava num ônibus que transportava cerca de doze passageiros vindo de Rondonia, por estar apresentando problemas de saúde cujos sintomas poderiam ser do COVID-19. Foi na madrugada do dia 01 de abril, numa quarta-feira.

Pressupondo um diagnóstico negativo, o prefeito Alcino Barcelos e a secretária municipal de saúde, Luana Aparecida, divulgaram nas mídias sociais que o caso não era de coronavírus, e decidiram colocá-lo em um hotel no centro e na avenida mais movimentada da cidade, embora a Portaria º 356, de 11.02.2020, determine que o isolamento seja em ambiente domiciliar podendo ser feito em hospitais públicos ou privados, conforme recomendação médica, por um prazo de 14 dias.

Ainda no primeiro dia de abril, o idoso foi levado de ambulância para o hotel.

Secretaria de Saúde escondeu o estado do paciente ao dono do hotel

Vamos transcrever os principais trechos da entrevista exclusiva feita pelo jornalista Antonio Luiz, da Radio Conti, com o proprietário do hotel:

“Na recepção, segundo informou a funcionária ao Corpo de Bombeiros, os servidores municipais pediram que o hóspede ficasse em isolamento, alegando que ele “era diabético e tinha problemas no coração”.

A esposa do proprietário insistiu por ver o senhor com aparência de gripe, mas foi tranquilizada pela médica, Dra. Camila, que disse “ele tem problemas de diabetes e hipertensão e, por estar na área de risco nós queremos deixar ele aqui por alguns dias”.

Os proprietários do hotel – um casal de idosos, portadores de comorbidades de risco – recepcionaram o infectado a pedido da Prefeitura e o mantiveram hospedado no quarto 18 até o dia 08 de abril, na última quarta-feira.

No quarto dia, a Dra. Camila ligou para o hotel e pediu que o hóspede fosse levado à recepção para conversar pelo telefone. O proprietário não aceitou chamá-lo. Em seguida foi a vez da Secretária de Saúde que ligou perguntando pelo estado de saúde do idoso, e o proprietário respondeu: “eu acho que ele está bem. Sai pouco do quarto, eu vi ele (sic) à tarde aqui na mesa e a menina servindo café para ele”.

Ele não tinha contato com outras pessoas, recebia marmitex no almoço e na janta, “só saía do quarto para deixar o marmitex e pedir café, o que era servido na xícara pela menina”. Na primeira vez o proprietário entregou o almoço. Nas demais, o próprio servidor da Prefeitura levava para o hóspede.

Na véspera da saída do hotel, o proprietário informou ao motorista da ambulância chamado Alfredo de que o idoso tinha tossido muito na noite anterior, o que foi reclamado pelo hóspede vizinho de quarto.

Na última quarta-feira, por volta das 17 horas, a mesma ambulância que trouxe, o retirou do estabelecimento.

Vários servidores da Vigilância Sanitária estiveram no hotel e alguns “detetizaram” apenas o quarto, sem concluir o trabalho na sala e nos demais locais por onde o hóspede transitou.

Trabalho sério dos Bombeiros seguindo protocolo

No início da tarde da quinta-feira (09/04), o Corpo de Bombeiros compareceu ao local, a pedido da Polícia Judiciária Civil e do Ministério Público e imediatamente fez a descontaminação de todo o prédio, “fazendo um trabalho perfeito”, concluiu o proprietário.

A falta de transparência e os riscos

O anúncio pela televisão da ocorrência do primeiro caso de coronavírus em Pontes e Lacerda e que o paciente estava hospedado no seu estabelecimento tomou o empresário de surpresa e o deixou assustado. E teme pelos prejuízos financeiros que começaram a aparecer. Reservas de apartamentos já foram canceladas quando os clientes souberam que alí esteve hospedado um paciente com coronavírus.

Um médico que atua no município foi taxativo ao dizer que “a exposição da população aos riscos de contaminação e principalmente dos servidores da saúde, dos funcionários, dos demais hóspedes e dos proprietários ficou evidente e demonstra o despreparo da equipe e a falta de conhecimento dos protocolos do Ministério da Saúde. Como a propagação é exponencial, e o idoso ficou oito dias hospedado, imaginem o risco e a disseminação”.

Uma senhora que acompanhava os trabalhos do Corpo de Bombeiros limpando o local disse, revoltada: “ontem mesmo o prefeito falou que ficou indignado com uma mãe com uma criança no mercado. Como ele acha que nós nos sentimos quando ele expõe toda a população a uma contaminação. Só Jesus para ter misericórdia de nós”.

A reclamação e a revolta pela ação do Executivo Municipal era unânime entre os que estavam presenciando o trabalho de desinfecção do hospital. Um produtor rural desabafou e, na simplicidade do homem do campo disse: “tinha que deixar para a Polícia e os Bombeiros cuidar dessa crise. Eles tem responsabilidade e competência. O Prefeito fez um hotel de chocadeira do Coronavírus. Agora é esperar para ver o resultado.”

A administração municipal ainda não se pronunciou sobre os motivos que levaram a usar um hotel como local de isolamento, porque não foram transparentes com a administração do estabelecimento, e se cumpriram todos os protocolos previstos pelo Ministério da Saúde para esses casos.