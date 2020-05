Coronavírus está rondando prédio da Prefeitura de Pontes e Lacerda. Onze servidores em quarentena

Os servidores da Prefeitura de Pontes e Lacerda estão preocupados com a disseminação do coronavírus no ambiente de trabalho.

São pelo menos onze funcionários que estão em quarentena, sem contar os casos confirmados.

O que aumenta a preocupação é a sub-notificação, onde todos sabem que os testes não são feitos justamente para que os números reais não sejam revelados e desnudem a falta de ações do Poder Público no enfrentamento ao Covid-19.

O Prefeito Alcino Barcelos tem usado as midias sociais para dizer que não é verdade o que é divulgado por este Blog com relação ao coronavíurs. Mas a situação é mais grave do que simplesmente os casos confirmados.

O Covid-19 está rondando a Prefeitura. Mas o Executivo Municipal prefere faltar com a verdade com a população.

Todas as informações divulgadas aqui tem procedência, com fontes fidedignas. Levamos a sério nossa missão de informar.

Desta vez, nossa fonte é o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais.

Dos onze servidores em quarentena, oito trabalham no prédio sede da Prefeitura, próximos ao gabinete do Prefeito.

Os demais estão lotados na Secretaria de Assistência Social.

Vamos aguardar um vídeo do prefeito Barcellos mostrando o ofício SINFPPEL 090/2020, de 21 de maio deste ano.