Prefeitura de Nova Lacerda aplica recursos em compra de maquinário

A prefeitura de Nova Lacerda adquiriu uma Pá Carregadeira Volvo L60F, para integrar a frota da Secretaria Municipal de Obras, através de cessão onerosa no valor de R$ 379.200,00, na tarde desta quarta-feira (22/01).

O valor é referente aos repasses do Governo Federal no “Megaleilão do Pré-sal”, onde estados e municípios receberam as verbas.

O equipamento será utilizado para auxiliar os trabalhos de recuperação de estradas e outros serviços de infraestrutura que vem sendo realizados nos últimos meses.

A máquina foi entregue ao secretário de obras, Fábio da Silva Gomes pelo prefeito Uilson José da Silva “Linguiça (DEM), com a presença da Primeira Dama Carliane Tafarel, Sebastião Bento da Silva, secretário de Administração, e os vereadores, Elvis José Pereira, “FI da Serraria”, Adair José da Silva, Antônio Augusto Barbosa e Joventino Amadeu Dalabenetta.

O prefeito, afirma que esse é apenas o início, uma vez que os projetos para este ano, será focado nos trabalhos do perímetro urbano e na complementação dos veículos de trabalho

Um desfile foi realizado para mostrar à população a aquisição do equipamento.