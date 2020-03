Prefeitura de Nova Lacerda realiza evento em homenagem ao Dia Internacional da Mulher

Nesta segunda-feira (09/03), foi realizado um evento para comemorar o Dia Internacional da Mulher. Este evento foi destinado para todas as usuárias do Cadastro Único do município. A comemoração aconteceu às 14 horas nas dependências do CRAS.

A equipe técnica preparou uma homenagem para as mulheres, na programação houve brincadeiras e diversões.

A Secretária Carliane Tafarel Silva, parabenizou todas as mulheres Nova Lacerdenses e participou da brincadeira de bingo.

As ganhadoras do jogo receberam os presentes que foram confeccionados pela equipe do CRAS.

No final do evento foi servido um lanche.