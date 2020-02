Prefeitura de Nova Lacerda realiza limpeza para combater mosquito da dengue

A Prefeitura Municipal de Nova Lacerda juntamente com a Secretaria de Saúde, no intuito de combater a proliferação do mosquito Aedes Aegypti e alagamentos devido ao período chuvoso, tem realizado um trabalho de limpeza no município.

O trabalho foi solicitado pela Secretaria Municipal de Saúde sob coordenação da Secretaria de Obras com objetivo de desobstruir as redes de drenagem para que tenham maior capacidade e vazão de águas pluviais, evitando o acúmulo de água parada e até mesmo alagamentos indesejados.

O prefeito Uilson José da Silva (DEM), destaca que o combate da dengue deve ser feito em parceria com a população, que deve ajudar a manter a cidade limpa, evitando jogar lixos, entulhos em ruas, calçadas, terrenos baldios e córregos.

Fonte Jornal O Diário Online