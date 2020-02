Prefeitura de Pontes e Lacerda: politicagem de dia e ponto de prostituição à noite

A população de Pontes e Lacerda deve estar preparada para enfrentar um período onde mentiras e falsidades farão parte do dia-a-dia´até as eleições municipais de quatro de Outubro.

Sem escrúpulos, os políticos vão fazer “o que for preciso” para enganar o eleitorado em busca do voto. Vale tudo nesse jogo.

A começar pelo “projeto” encaminhado pela Prefeitura para fazer as cabeceiras da ponte do Rio Alegre, na estrada do Matão – que além de mal feito não tinha elementos que pudessem ser chamados de projeto” e que por isso foi indeferido pela Sinfra/MT. Haverá uma reunião na próxima terça-feira em Cuiabá para confirmar a retirada do serviço da responsabilidade da Prefeitura, por incompetência e falta de compromisso do Executivo Municipal.

Depois o projeto de Lei que trata dos subsídios do Prefeito, Vice-prefeito e Vereadores. É uma determinação legal que seja votados quantos os políticos do próximo mandato vão receber a título de subsídios. Não afetam os atuais detentores de mandato.

Isso de dia.

À noite, a frente da Prefeitura se tornou um ponto de prostituição. Basta passar lá para conferir.