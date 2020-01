Prefeitura de Porto Esperidião abre Concurso Público com 25 vagas e salários de até R$ 7 mil

A Prefeitura de Porto Esperidião, Estado de Mato Grosso, publicou o edital n° 001/2020 de concurso público com o fito de preencher 25 vagas, mais cadastro reserva, para cargos de nível fundamental, médio, técnico e superior. Os salários podem chegar até R$ 7.997,65 em jornadas trabalhistas de 30 e 40 horas semanais.

O concurso Porto Esperidião – MT será organizado e executado pela empresa Método e Soluções Educacionais.

Cargos disponíveis

As vagas são para os cargos de Agente ADM, Agente de Serviços Gerais, Merendeira, Professor de Matemática, Professor de Pedagogia, Professor de Ciências, Professor de Geografia, Professor de Letras/ Português, Operador de Máquinas Pesadas, Médico Clínico Geral, Técnico em Enfermagem e Fiscal de Obras.

Inscrições

As inscrições ficarão abertas até às 23 horas e 59 minutos (horário oficial de Mato Grosso), do dia 04 de fevereiro de 2020, através do endereço eletrônico www.metodoesolucoes.com.br.

O valor da taxa de inscrição será a seguinte:

Cargos de Nível Superior Completo – R$120,00

Cargos de Nível Médio Completo e Técnico – R$ 80,00

Cargos de Nível Fundamental Completo/incompleto – R$ 50,00

Provas

O concurso será de provas objetivas para todos os cargos, títulos para cargos de nível superior e prática para alguns cargos.

As provas objetivas serão desenvolvidas em forma de testes, através de questões de múltipla escolha, com 04 alternativas cada uma (A, B, C e D). Cada questão terá apenas uma alternativa correta.

Os inscritos poderão se preparar para encarar as seguintes disciplinas: Língua Portuguesa, Matemática e Lógica, Conhecimentos Gerais e Conhecimentos Específicos.

A prova objetiva será realizada provavelmente no dia 08 de março de 2020, com início às 08h e término as 12h, horário de Cuiabá/MT. O gabarito da prova, será divulgado no primeiro dia útil após a realização da referida prova, a partir das 17h.

Validade

O concurso terá prazo de validade de dois anos, podendo ser prorrogado apenas uma vez, por igual período.

Fonte Concursos no Brasil