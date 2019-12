Prefeitura de Quatro Marcos abre inscrições para processo seletivo para profissionais da educação; Salários de até R$ 2.206,04

A prefeitura municipal de São José dos Quatro Marcos começou a receber inscrições para o seu Processo Seletivo Simplificado para Contratação Temporária e Formação de Cadastro Reserva de profissionais para atuação junto à Secretaria Municipal de Educação.

As inscrições começaram as 00h01min do dia 23/12/2019 e vão até às 23h59min do dia 12/01/2020, somente através do endereço eletrônico do Instituto SELECON (www.selecon.org.br (http://www.selecon.org.br/)), e só serão efetivadas, com a devida emissão do comprovante de inscrição no certame, após o pagamento de boleto bancário, com data de vencimento em 13/01/2020, a ser emitido no endereço eletrônico do Instituto SELECON ao final do processo de inscrição, sendo o valor da inscrição de R$ 50,00 (cinquenta reais).

Ao todo são 16 vagas mais os cadastros de reservas para professores das áreas de Ciências, Educação Física, Geografia, História, Língua Portuguesa, Matemática e Pedagogia. O salário é de R$ 2.206,04. A seleção para contratação de profissionais será realizada para atender, excepcional e temporariamente, ao exercício das funções com exigência de formação em Nível Superior: de Professor Graduado.

A jornada de trabalho dos profissionais para o exercício da função de Professor Graduado será de 23 (vinte e três) horas semanais, sendo 20 horas em sala de aula e 03 horas de atividades referentes ao planejamento pedagógico.

Para acessar o Edital completo, clique aqui.

Fonte Folha 5