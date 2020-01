Prefeitura inicia operação tapa-buracos nas ruas de Nova Lacerda

A Prefeitura de Nova Lacerda iniciou o ano de 2020 a todo vapor, priorizando as ações de manutenção e conservação das vias públicas. O início da operação tapa-buracos foi acompanhado pelo prefeito Uilson José da Silva, Linguiça (DEM).

De acordo com o prefeito o trabalho visa atender a população, contemplando as principais ruas da cidade. As obras foram iniciadas no centro seguindo aos acessos dos pontos turísticos do município, locais de maior movimentação.

A Secretaria Municipal de Obras informou que a medida busca corrigir as imperfeições apresentadas em função das chuvas do final do mês de dezembro e início de janeiro.

Outro trabalho que está sendo realizado, é o reparo da pavimentação no cruzamento da rua Tulipa Negra com a avenida Uirapurú. Como medida preventiva a Secretaria de Obras construiu um sargentão de concreto, que aumentará a eficiência no escoamento da água e na resistência no ponto de ligação da pavimentação.

Os moradores e comerciantes das proximidades destacam a importância da ação para o fluxo de veículos e pedestres.