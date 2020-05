Prefeitura intensifica recuperação de estradas na zona rural de Nova Lacerda

O município de Nova Lacerda iniciou em fevereiro os trabalhos de recuperação das estradas da zona rural e incentivo a agricultura familiar, através da secretária de Obras. A equipe intensificou os serviços de reconstrução das áreas afetadas pelas enchentes e chuvas no interior.

Gradeamento

A prefeitura faz o gradeamento de até 2 hectares para o plantio, passado disso gera um boleto excedente. O espaço gradeado é monitorado pela Secretaria de Desenvolvimento Rural para certificar o plantio nas áreas. O projeto de gradeamento já atendeu três comunidades cadastradas.

Serviços realizados na zona rural

Do projeto inicial para a recuperação das estradas 80% já foram realizados.

Projeto de gradeamento dos 2 hectares de terras nas comunidades fazendinha e Gleba dos Goianos;

Fabricação de silagem na comunidade Paloma;

Recuperação das estradas de comunidade Ouro Verde, cascalhando os pontos mais críticos até a divisa do município. Trabalho em andamento;

Reparos nas estradas na comunidade Santa Amélia;

Finalização dos reparos das estradas da comunidade Santa Paula;

Serviço de patrolamento da Comunidade Bacurizal;

Finalização da abertura do desvio iniciado no final de 2019 na Gleba dos Goianos;

Patrolamento e cascalhamento com brita no Projeto de Assentamento Santa Elina;

Patrolamento da Gleba Velha;

Patrolamento das estradas do Rio Novo;

Patrolamento e a aplicação de cascalho na estrada que dá acesso a comunidade São Judas;

Patrolamento da Comunidade Sararé II.

Investimentos

A Secretaria de Obras de Nova Lacerda, através da prefeitura Municipal adquiriu um novo equipamento para a frota da secretaria.

A caçamba foi comprada com recursos próprios no valor de R$ 34 mil com capacidade de 12m cúbicos.

O equipamento foi instalado em um caminhão da Secretaria.