Prefeitura Municipal de Nova Lacerda abre concurso com salários de até R$ 17 mil

Com salários que chegam até R$ 17.682.89, a Prefeitura Municipal de Nova Lacerda abriu o concurso público nesta quarta-feira (13/12) com 49 vagas para vários cargos incluindo para candidatos portadores de deficiência.

Segundo o edital as vagas são para agente de serviços gerais, procurador legislativo, agente administrativo, analista de informática, assistente social, professores, médico, enfermeiro, operador de maquinas, pedreiro, técnico em laboratório, técnico em química, motoristas, técnico em radiologia, vigia entre outros.

As inscrições estão abertas e poderão ser feiras até o dia 05 de janeiro de 2020 até as 23:00 horas. O candidato deverá acessar o endereço eletrônico www.klcconcursos.com.br, ler e aceitar o requerimento de inscrição, preencher o formulário, selecionar o cargo pretendido, transmitir os dados via Internet e imprimir o boleto bancário.

A taxa de inscrição será no valor de R$110,00 nível superior R$,70,00 ensino médio e R$ 50,00 ensino fundamental. A data para o pagamento do boleto será até o dia 06/01/2020.

Os candidatos que atenderem as condições estabelecidas no decreto federal, poderão solicitar isenção da taxa de inscrição à comissão especial, no período de 19 e 20 de dezembro de 2019, através do preenchimento da ficha de solicitação de isenção de taxa.

As Pessoas com Necessidades Especiais – PNE que pretendem fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas, é assegurada o direito de inscrição para o cargo em Concurso Público, desde que o exercício do cargo seja compatível com a sua deficiência.

A prova escrita objetiva está prevista para o dia 19 de janeiro de 2020, com início às 08h30min. O prazo de validade do concurso é de 2 anos, podendo ser prorrogado contado partir da data da homologação, desde que haja interesse da Prefeitura de Nova Lacerda.